Meloni su terzo mandato, Medio Oriente, Premierato, insulti De Luca: “ecco cosa penso”

“Il terzo mandato non era inserito nel programma, non è iniziativa del governo, era un’iniziativa parlamentare”. E’ quanto ha affermato, durante la registrazione di “5 minuti” su Rai1, Giorgia Meloni dopo il voto sul terzo mandato per i governatori. “Ci sono state opinioni diverse e se ne è discusso in massima serenità ma non è una materia che in qualche maniera crea problemi al governo o alla maggioranza”, ha assicurato la premier, aggiungendo che “l’Italia viene percepita come il governo più stabile in Europa perché è il governo più stabile in Europa. Leggo sui giornali delle litigate e ne rido con le persone con cui starei litigando. Che il governo cada è solo una speranza della sinistra”, evidenzia Meloni. “Credo che la cosa più sensata sia trovare una regola che vale per tutti, per sindaci e governatori“, rimarca il premier.

Premierato

“La soglia per il premio di maggioranza è una delle materie degli emendamenti presentati e se ne discuterà, va rimandato alla legge elettorale ma, per dare stabilità bisogna garantire una maggioranza”, ha sottolineato il premier Giorgia Meloni. “Mussolini c’entra poco perché nel sistema semi-presidenziale francese funziona più o meno così, con il secondo turno, e nessuno ha mai gridato al rischio fascismo”, ha detto Meloni respingendo le accuse di deriva autoritaria. “Questo è l’eco delle polemiche italiane. Noi vogliamo far scegliere gli italiani e non gli inciuci di palazzo”, conclude Meloni.

Medio Oriente

“Israele è in una posizione estremamente difficile per la natura della situazione e soprattutto perché Hamas ha usato la questione palestinese per aggredire Israele e oggi usa i civili palestinesi per farsi scudo – ha detto Giorgia Meloni – Io penso che serva, pur comprendendo le difficoltà di una situazione che è molto complessa, far capire che questa escalation non aiuta, non aiuta nessuno, ma non aiuta neanche Israele. Penso che serva un cessate il fuoco umanitario, iniziative di descalation sono necessarie. Penso che la soluzione strutturale del problema palestinese serva anche a Israele”.

Insulti De Luca

“Abbiamo fatto una riforma dei fondi di coesione, l’80% va al Sud. In molti casi negli anni passati non sono stati spesi. Il dato della Campania è interessante: aveva a disposizione oltre 3 miliardi e ha speso 800 milioni circa. Ci sono quindi oltre 2,5 miliardi a disposizione per una Regione che ne ha bisogno. Se De Luca avesse speso meno tempo a fare le dirette social e più tempo a lavorare avremmo ottenuto più risultati”, ha spiegato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Se uno guarda l’utilizzo dei fondi di Coesione in Campania ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo. Mi chiedo se queste siano le priorità”, sottolinea Meloni.

“Sono rimasta molto molto colpita dal silenzio di Elly Schlein sugli insulti e i metodi di De Luca. Non vengano a farci la morale tutti i giorni. Perché quando è stato chiesto a Schlein cosa ne pensava, lei ha risposto ‘ho già parlato di autonomia’. L’ho trovato geniale. Farò così anch’io. Gente che fa lezioni di morale e poi non si assume le responsabilità non mi convince”, conclude Meloni.

