Mascalucia (Catania): al Palazzetto dello Sport la Serie A1 di tennistavolo paralimpico

“Il nostro palazzetto dello sport quest’oggi diventa centro dello Sport Paralimpico Mondiale con il campionato di Serie A1 di tennis tavolo paralimpico. Un evento di rilievo nazionale, con i migliori atleti del ranking mondiale. Basti pensare, ad esempio, che gareggerà la campionessa mondiale in carica del doppio Giada Rossi. Un ringraziamento speciale al Presidente FiTet Provinciale, nonché atleta numero 16 al mondo, Raimondo Alecci, la nostra Croce Rossa Italiana – Comitato di Mascalucia per la preziosa collaborazione”. Così in una nota Dario Vellini, Consigliere Comunale di Mascalucia e referente provinciale del terzo settore di Forza Italia.

“Oggi giornata speciale per la nostra amministrazione comunale. Con il nostro Vincenzo Magra, Sindaco di Mascalucia, insieme alle colleghe Maria Rosaria Raciti e Fabiana Marletta, non posso che essere orgoglioso d’aver portato nella nostra comunità un evento di caratura nazionale e mondiale”, conclude Vellini.

