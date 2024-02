La malattia di Re Carlo III fa tornare a casa il Principe Harry

StrettoWeb

Gli intrighi, i sospetti, la rabbia e le frecciatine passano in secondo piano quando una famiglia è colpita da una brutta notizia: che sia un semplice suddito o Re Carlo III, un figlio torna sempre alla casa che gli ha dato i natali anche se, in questo caso, parliamo di una dimora reale. La diagnosi di cancro è arrivata come un fulmine a ciel sereno a squarciare il già precario equilibrio dei Windsor. Re Carlo, salito al trono appena 15 mesi fa, si trova a combattere la sua sfida più grande, quella contro la malattia.

E mentre i sudditi restano scioccati per la notizia ricevuta – e per le condizioni della Principessa Kate, reduce da una travagliata e non precisata operazione all’addome – il “ribelle” di casa, il Principe Harry, fa rientro a Londra. La notizia della malattia del padre è uscita solo ieri e il minore, pur definendosi nel suo libro “spare”(una sorta di ruota di scorta ndr.), ha lasciato gli Stati Uniti per incontrare il papà malato. Secondo quanto riportato dai media britannici, Harry sarebbe da solo: la moglie Meghan e i due figli, Archie e Lilibeth, sarebbero rimasti in America per concedergli privacy in questo momento difficile.

Nonostante un’ombra sia calata sull’animo della famiglia reale e dei suoi sudditi, l’equipe medica che ha in curo Re Carlo II cerca di tranquillizzare tutti: il cancro, infatti, è stato preso in tempo ed è trattabile. Un freno ai gossip che si rincorrono dentro e fuori gli ambienti della monarchia britannica che parlano già di abdicazione e di William come successore.

