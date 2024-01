Trema la Royal Family: la Principessa Kate operata all’addome

StrettoWeb

Scossone per la famiglia reale inglese: i Windsor stanno vivendo un periodo abbastanza movimentato, soprattutto sul fronte salute. A destare preoccupazioni sono le condizioni della Duchessa Kate Middleton, moglie del principe William: la principessa di Galles è stata sottoposta oggi a un intervento all’addome dopo essere stata ricoverata ieri alla London Clinic. La nota diffusa alla stampa parla di un intervento pianificato ma i sudditi sono comunque preoccupati: una lunga degenza, infatti, aspetta la Duchessa. Si legge ancora nel comunicato reale: “sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua”, evocando intanto la necessità di una “permanenza in ospedale di almeno 10-14 giorni”.

La principessa, le cui condizioni restano comunque stabili e il cui intervento è stato eseguito con successo, “è grata per l’interessamento (mediatico e della gente). Spera tuttavia che il pubblico comprenda il suo desiderio di assicurare la massima normalità possibile ai propri figli e di garantire che le informazioni mediche personali restino private”.

Anche re Carlo III, la prossima settimana, si sottoporrà a un intervento chirurgico, già da tempo programmato. Anche in questo caso, si legge sulla nota: “come è comune a migliaia di uomini (over 50) ogni anno, il Re verrà sottoposto a un trattamento della prostata ingrossata. La condizione di Sua Maestà è benigna – recita poi il testo – ed egli sarà ammesso in ospedale la settimana prossima per una procedura correttiva. I suoi impegni pubblici verranno rinviati per la durata d’un breve periodo di recupero”.

