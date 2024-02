“Re Carlo III ha il cancro, ha già iniziato le cure”

StrettoWeb

Re Carlo III ha un cancro. Lo riferisce un comunicato di Buckingham Palace, a pochi giorni dall’operazione alla prostata subita dal sovrano 75enne. Il re, si apprende dalla nota ufficiale, rimanderà gli impegni durante la terapia e ha scelto di condividere la diagnosi al fine di evitare speculazioni.

“Sua Maestà è stata curata per un ingrossamento benigno della prostata. È stato durante questo intervento che è stato notato il problema separato e successivamente diagnosticato come una forma di cancro“, è quanto c’è scritto in una nota di Buckingham Palace. “Questa seconda condizione riceverà ora un trattamento adeguato. Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. “Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro in tutto il mondo che sono affetti da cancro”, conclude la nota.

