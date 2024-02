Lega: Tardino capolista alle Europee, Durigon commissario in Sicilia

StrettoWeb

Annalisa Tardino capolista alle Elezioni Europee, Claudio Durigon commissario in Sicilia. E’ quanto si legge in una nota della Lega: “al termine di un incontro proficuo e cordiale con Matteo Salvini, è stato deciso di procedere alla sospensione temporanea dell’incarico di Commissario regionale della Sicilia per Annalisa Tardino. L’obiettivo è consentirle di occuparsi della campagna elettorale per le elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno, che la vedrà capolista nel collegio isole”.

“Una scelta non ad hoc per la Sicilia, ma in linea con quanto accaduto in altre regioni, come la Campania, dove cariche apicali della Lega erano ricoperte da europarlamentari uscenti e ricandidati“, conclude la nota.

