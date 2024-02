Lecco, da un ex Reggina a un altro. Bonazzoli salta: il sostituto

StrettoWeb

Un ottimo impatto, per certi versi inaspettato, al suo arrivo. Aveva stupito tutti, Emiliano Bonazzoli, alla sua prima esperienza coi Prof (in Serie B) in panchina. Ingaggiato un po’ a sorpresa dal Lecco, disperato dopo la partenza in ritardo susseguente alla promozione e una calda estate – più in Tribunale che in campo – lo ha saputo rilanciare, allontanandolo dalle ultime posizioni. Con vittorie, anche pesanti e in campi difficili. Poi, però, un 2024 partito malissimo, con cinque vittorie su cinque e tanti gol subiti.

Mancherebbe così solo l’ufficialità sull’esonero, che spalancherà la strada a un terzo allenatore stagionale. Il favorito è un altro ex Reggina nonché altro attaccante amato: Alfredo Aglietti. Strano segno del destino, è in pole su altri due, sempre ex attaccanti della Reggina e sempre molto amati: Davide Dionigi e Roberto Stellone.

