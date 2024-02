Le Previsioni Meteo per Reggio Calabria: cielo sereno Domani Sabato 3 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 3 Febbraio a Reggio Calabria promettono un’affascinante giornata all’insegna della stabilità atmosferica.

Inizieremo la notte con il predominio di cielo sereno e solo una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, mentre la percezione di freddo sarà leggermente più bassa, attestandosi intorno ai 9-9.5°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 9-10km/h, con raffiche leggere intorno ai 13-16km/h.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, il cielo resterà sgombro da nuvole, ma con una lieve aumento della copertura nuvolosa. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori attesi intorno ai 10-12.9°C. La percezione di freddo sarà comunque contenuta, oscillando tra i 8.6 e i 12°C. Il vento proverà a intensificarsi leggermente, ma rimarrà comunque moderato, con velocità intorno ai 7-9km/h.

Nel tardo mattino, le nuvole tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a un cielo parzialmente coperto. Le temperature saliranno ulteriormente, attestandosi tra i 12.9 e 14.2°C, con percezioni di freddo intorno ai 12-13.2°C. Il vento sarà sempre presente, ma non costituirà un elemento di disturbo, con velocità comprese tra 9 e 11.2km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà solcato da poche nuvole, concedendo al sole di dispensare i suoi caldi raggi. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 14.2°C, mentre la percezione di freddo oscillerà tra 13 e 13.2°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno toccare i 15-16.2km/h.

Verso sera, la copertura nuvolosa tenderà nuovamente a diradarsi, favorendo l’arrivo di una serata piacevole e mite. Le temperature subiranno un graduale calo, attestandosi intorno ai 10.6-10.7°C, mentre la percezione di freddo si manterrà costante sui 9.6-9.9°C. Il vento si manterrà moderato, con velocità intorno ai 12-13.7km/h.

In conclusione, Sabato 3 Febbraio a Reggio Calabria si prospetta come una giornata dal meteo piacevole e stabile, con temperature miti e un vento moderato. Sia le condizioni atmosferiche che le temperature risulteranno confortevoli per tutte le attività all’aperto, invitando a godersi appieno le bellezze di questa affascinante città.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10° perc. 9.2° Assenti 9.2 N max 14 Tramontana 79 % 1028 hPa 3 cielo sereno 9.6° perc. 8.2° Assenti 9.5 N max 15.4 Tramontana 79 % 1027 hPa 6 poche nuvole 10° perc. 8.8° Assenti 8.9 NNO max 14.1 Maestrale 80 % 1028 hPa 9 poche nuvole 12.9° perc. 12° Assenti 8.1 NO max 12.5 Maestrale 67 % 1029 hPa 12 poche nuvole 14.2° perc. 13.2° Assenti 11.2 NO max 14.6 Maestrale 59 % 1028 hPa 15 poche nuvole 13.4° perc. 12.4° Assenti 13.8 NNO max 17.4 Maestrale 60 % 1028 hPa 18 cielo sereno 10.6° perc. 9.6° Assenti 12.1 N max 19 Tramontana 73 % 1030 hPa 21 cielo sereno 10.6° perc. 9.6° Assenti 12.9 NNO max 19.4 Maestrale 75 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:37

