Le Previsioni Meteo per Messina: cielo con poche nubi Domani, Venerdì 2 Febbraio

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Febbraio a Messina mostrano un’alternanza di condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

Durante la notte, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa che varia dal 77% al 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 10.4°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento, proveniente principalmente da direzione Nord, si attesterà sui 7-9 km/h, con raffiche leggere tra i 10 e i 13 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70%, e la pressione atmosferica sui 1025-1026hPa.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% verso le prime ore. Le temperature oscilleranno tra i 10.4°C e i 12.8°C, mentre la percepita sarà leggermente inferiore. Il vento si manterrà prevalentemente da direzione Nord – Nord Est, con velocità che varieranno tra i 6.9 e gli 7.7 km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, l’umidità si ridurrà leggermente attestandosi intorno al 59-67%, e la pressione atmosferica raggiungerà i 1026-1027hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà una maggiore variabilità, con nubi sparse che si alterneranno a poche nuvole. Le coperture nuvolose varieranno tra il 9% e il 33%, e le temperature si manterranno intorno ai 12.8°C. La velocità del vento si attesterà tra i 6.3 e i 9.2 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità varierà tra il 61% e il 71%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1026-1027hPa.

Per quanto riguarda la sera, il cielo tornerà ad essere coperto, con la copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 10.8°C, con una leggera variazione verso l’aumentare della velocità del vento. Quest’ultima si attesterà sui 8.6-11.1 km/h, proveniente da direzione Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 78-80%, e la pressione atmosferica raggiungerà i 1027-1028hPa.

In conclusione, per Venerdì 2 Febbraio a Messina, le previsioni indicano un inizio della giornata con un cielo prevalentemente coperto e temperature stabili, seguito da un pomeriggio con una maggiore variabilità delle condizioni meteorologiche. La pressione atmosferica si manterrà su valori standard per l’intera giornata, e le precipitazioni saranno assenti in tutti gli orari. Ciò nonostante, si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni, soprattutto in vista di eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.6° perc. 9.6° Assenti 9 N max 13.4 Tramontana 71 % 1026 hPa 3 cielo coperto 10.4° perc. 9.3° Assenti 8.8 N max 12.8 Tramontana 70 % 1025 hPa 6 cielo coperto 10.4° perc. 9.3° Assenti 6.9 NNE max 10.5 Grecale 69 % 1026 hPa 9 cielo coperto 12.8° perc. 11.6° Assenti 7.7 N max 8.5 Tramontana 59 % 1027 hPa 12 nubi sparse 13.8° perc. 12.7° Assenti 3.3 N max 4.9 Tramontana 56 % 1026 hPa 15 poche nuvole 12.8° perc. 11.7° Assenti 6.3 N max 7.4 Tramontana 61 % 1026 hPa 18 nubi sparse 10.9° perc. 10° Assenti 7.4 NNO max 10.9 Maestrale 75 % 1027 hPa 21 nubi sparse 11.3° perc. 10.6° Assenti 11.1 NO max 16.6 Maestrale 79 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:37

