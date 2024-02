Le Previsioni Meteo per Enna: cielo sereno Domani Sabato 3 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 3 Febbraio a Enna promettono una giornata di cielo limpido e sereno. Durante la notte, ci si può aspettare poche nuvole con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe variare tra il 5% e il 13%. Le temperature oscilleranno intorno ai 2-3 gradi Celsius con una leggera percezione di freddo dovuta alla temperatura percepita di 0-1.7 gradi Celsius. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con velocità tra i 6.7 e gli 8.2 km/h. Le raffiche di vento saranno assenti e l’umidità si manterrà intorno all’89-91%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1028-1029 hPa.

Nelle ore della mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera variazione della copertura nuvolosa che si aggira intorno al 2-3%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12.4 gradi Celsius intorno alle 13:00, con una percezione di calore di 10.8 gradi Celsius. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo velocità tra i 11.1 e i 18.1 km/h provenendo sempre da Nord. L’umidità diminuirà leggermente attorno al 39%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno a 1027-1029 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà totalmente sereno con una minima variazione della temperatura, intorno ai 10.9 gradi Celsius. Il vento avrà una velocità tra i 15.5 e i 19.4 km/h continuando a provenire da Nord. L’umidità aumenterà leggermente attorno al 43%, mentre la pressione atmosferica tornerà a 1028 hPa.

Infine, durante la sera, il cielo resterà completamente sereno e le temperature scenderanno fino a toccare i 3.3 gradi Celsius intorno alle 23:00. Il vento diminuirà leggermente la sua velocità, attestandosi tra i 6.7 e gli 7.1 km/h sempre proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità crescerà leggermente, arrivando al 67% e la pressione atmosferica si attesterà a 1031 hPa.

In conclusione, sabato 3 febbraio sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature piuttosto miti considerando il periodo invernale. Tutto sommato, le condizioni meteo saranno piuttosto favorevoli per svolgere attività all’aperto in tutta comodità. Fidiamoci di queste previsioni meteo e godiamoci una giornata all’insegna del sereno a Enna.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 3.5° perc. 1.7° Assenti 7.2 NNO max 7.9 Maestrale 89 % 1028 hPa 3 cielo sereno 2.8° perc. 0.7° Assenti 7.5 NNO max 7.4 Maestrale 90 % 1028 hPa 6 cielo sereno 2.3° perc. -0.1° Assenti 8.2 N max 8.6 Tramontana 91 % 1029 hPa 9 cielo sereno 8.9° perc. 7.2° Assenti 11.1 N max 17.6 Tramontana 64 % 1029 hPa 12 cielo sereno 12.2° perc. 10.6° Assenti 12.3 N max 16.5 Tramontana 41 % 1028 hPa 15 cielo sereno 10.9° perc. 9.1° Assenti 15.5 N max 19.4 Tramontana 43 % 1028 hPa 18 cielo sereno 4.4° perc. 2.2° Assenti 9.1 N max 8.7 Tramontana 67 % 1030 hPa 21 cielo sereno 3.5° perc. 1.6° Assenti 7.2 N max 7.1 Tramontana 66 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:44

