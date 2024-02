Le Previsioni Meteo per Cosenza: cielo con poche nubi Domani, Venerdì 2 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 2 Febbraio a Cosenza mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative e una copertura nuvolosa che si alternerà nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 5.5°C, con una leggera percezione di freddo a causa del vento.

Nella mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, passando da un cielo coperto al tempo con nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa dal 100% al 57%. Durante questo periodo, le temperature aumenteranno, raggiungendo i 13.1°C intorno alle 11:00. La percezione della temperatura sarà più piacevole, ma è comunque consigliabile vestirsi in modo adeguato per la freschezza del mattino.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica migliorerà ulteriormente con la diminuzione della copertura nuvolosa al 38% intorno alle 14:00. La temperatura raggiungerà il suo picco massimo di 13.4°C intorno alle 13:00 con un cielo sereno.

Durante la sera, la copertura nuvolosa si manterrà tra il 27% e il 49%, con temperature comprese tra i 6.3°C e i 6.6°C.

In generale, il meteo a Cosenza per Venerdì 2 Febbraio sarà caratterizzato da cielo coperto nella prima parte della giornata, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature saranno abbastanza miti, con un picco massimo di 13.4°C. Il vento soffierà a una velocità moderata, non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà sui livelli del 70%.

In conclusione, ci si può aspettare una giornata in cui la mattina sarà caratterizzata da cielo coperto, seguita da un pomeriggio più mite con la comparsa di nubi sparse. La sera si manterrà sostanzialmente stabile con un cielo parzialmente nuvoloso. Pertanto, è possibile pianificare le attività in base a queste previsioni, considerando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 5.4° perc. 4.6° Assenti 4.9 SE max 6.1 Scirocco 87 % 1027 hPa 3 cielo coperto 5.5° perc. 4.6° Assenti 5.2 ESE max 5.5 Scirocco 79 % 1026 hPa 6 cielo coperto 5.3° perc. 4.2° Assenti 5.5 E max 4.7 Levante 74 % 1027 hPa 9 nubi sparse 10.8° perc. 9.5° Assenti 7 N max 9.3 Tramontana 59 % 1027 hPa 12 nubi sparse 13.5° perc. 12.1° Assenti 10.9 NNO max 13.4 Maestrale 43 % 1025 hPa 15 nubi sparse 12° perc. 10.6° Assenti 9 NNO max 16.4 Maestrale 55 % 1025 hPa 18 nubi sparse 7.1° perc. 6° Assenti 6.5 E max 6 Levante 77 % 1028 hPa 21 nubi sparse 6.3° perc. 5.2° Assenti 5.9 ENE max 5.2 Grecale 74 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:32

