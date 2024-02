Le Previsioni Meteo per Catanzaro: cielo sereno Domani Martedì 6 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Catanzaro per martedì 6 febbraio sono incoraggianti, con condizioni generalmente stabili durante il giorno. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 3%. Le temperature oscilleranno intorno ai 10.7°C e il vento soffierà da ovest-nord ovest con raffiche fino a 24.6 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 71%.

Al sorgere del sole, la situazione rimarrà simile con una leggera aumento della copertura nuvolosa, che salirà al 4% intorno alle 06:00, e delle temperature che raggiungeranno i 14.1°C alle 08:00. Il vento manterrà la sua direzione da ovest-nord ovest con una velocità di 19.9 km/h.

Durante la mattina, il meteo a Catanzaro sarà caratterizzato da un cielo generalmente sereno con poche nuvole fino a metà mattina. Le temperature raggiungeranno i 16.1°C alle 09:00 e saliranno ulteriormente fino a 17.5°C alle 10:00, mantenendosi costanti fino alle 11:00. La copertura nuvolosa, seppur leggera, aumenterà fino al 9%.

Nel primo pomeriggio, le nuvole sparse prenderanno il sopravvento con una copertura che raggiungerà il 40% alle 13:00, mantenendo comunque temperature gradevoli di circa 18.9°C. Il vento darà segni di incremento, con una velocità che raggiungerà i 24.4 km/h, sempre proveniente da ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, ma l’umidità salirà al 44%.

Durante il resto del pomeriggio e la sera, le nubi sparse continueranno a interessare la zona, mantenendo una copertura intorno al 40-50%. Le temperature tenderanno a diminuire, arrivando a 14.2°C alle 16:00 e a 12.1°C alle 19:00. Il vento manterrà la sua direzione e intensità, mentre le precipitazioni continueranno a non essere previste.

In conclusione, martedì 6 febbraio a Catanzaro si prevede un giorno con cielo generalmente sereno al mattino, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 10.1°C e i 18.9°C, mentre il vento soffierà costantemente da ovest, mantenendo una velocità tra i 12.5 e i 24.4 km/h. Le precipitazioni non sono previste, mentre l’umidità si attesterà intorno al 44-66%. Sono previste condizioni atmosferiche stabili e piacevoli per la giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Febbraio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10.7° perc. 9.7° Assenti 15.7 ONO max 24.6 Maestrale 71 % 1027 hPa 3 cielo sereno 10.5° perc. 9.4° Assenti 14.4 ONO max 22.8 Maestrale 69 % 1026 hPa 6 cielo sereno 10.1° perc. 9° Assenti 12.6 ONO max 20.1 Maestrale 68 % 1026 hPa 9 cielo sereno 16.1° perc. 15.1° Assenti 11.6 O max 21.2 Ponente 53 % 1025 hPa 12 poche nuvole 18.9° perc. 18° Assenti 12.5 OSO max 24.4 Libeccio 45 % 1024 hPa 15 nubi sparse 16.9° perc. 16.1° Assenti 11.3 O max 23.3 Ponente 54 % 1023 hPa 18 nubi sparse 12.2° perc. 11.1° Assenti 12.9 ONO max 19.7 Maestrale 62 % 1024 hPa 21 cielo sereno 11.7° perc. 10.4° Assenti 12.9 ONO max 19.4 Maestrale 57 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:36

