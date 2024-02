La Consulta Comunale Giovanile di Locri è entrata a far parte dell’Unione Consulte Giovanili Italiane

StrettoWeb

L’Unione Consulte Giovanili Italiane è una grande famiglia che si occupa di raccogliere e comunicare il maggior numero di idee, istanze e progetti provenienti da giovani membri di Consulte, Consigli e Forum di tutta la Calabria e non solo! Creare una rete di conoscenze su larga scala è un passo importante per confrontarsi su ogni tema con differenti approcci. Bisogna partire dal territorio, quindi dalle singole province, per tessere attivamente legami e unioni a livello regionale e nazionale. L’obiettivo rimane sempre quello di promuovere incontri e coadiuvare le varie realtà associative che compongono l’organizzazione, incentivando eventi sociali, culturali, sportivi. Le esperienze e i contenuti frutto dell’attività a livello locale, hanno permesso alla Consulta di crescere e raggiungere traguardi importanti a livello nazionale.

I ragazzi hanno voluto sottolineare che “come Consulta Giovanile di Locri siamo fieri delle nostre attività e ci auguriamo che, grazie all’indispensabile sostegno della nostra comunità, ci sia lo stimolo per poter proseguire con i migliori propositi questo percorso di crescita”.

