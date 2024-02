Karate, 12 atleti reggini alle finali dei campionati cadetti

StrettoWeb

Organizzati dal Comitato regionale FIJLKAM-Calabria si sono svolti a Pianopoli (CZ) le fasi di qualificazione dei campionati italiani cadetti, maschili e femminili, riservati agli atleti nati negli anni 2009 e 2010. Per la società reggina Fortitudo 1903 presieduta dal Prof. Riccardo Partinico è stato un trionfo, sia per il numero di medaglie conquistate che per le qualificazioni ottenute. Gli atleti allenati dalle Proff. Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali hanno vinto 13 medaglie ed ottenuto dodici qualificazioni.

Le parole del Prof. Partinico

“E’ un risultato che premia l’impegno dei ragazzi e le competenze tecniche di due insegnanti d’eccezione, Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, due atlete della Fortitudo 1903 che hanno partecipato a decine e decine di campionati italiani, a numerose gare internazionali ed alle qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo e che oggi, da insegnanti tecnici, trasferiscono le loro esperienze ai giovani atleti tesserati con la nostra società sportiva. Ci auguriamo di poter ottenere un buon risultato alle finali nazionali”, queste sono le dichiarazioni del Presidente, Prof. Riccardo Partinico, che ha ringraziato anche i genitori per la fiducia accordata e per i sacrifici di cui si fanno carico.

I qualificati ed i risultati degli atleti della Fortitudo 1903

Giuliana Amodeo, medaglia d’oro, categoria -68 kg, qualificata;

Antonino Cuzzocrea, medaglia d’oro, -57 kg, qualificato;

Micheal Mollica, medaglia d’oro, -47 kg, qualificato;

Barbara Ambrosiano, medaglia d’argento, -47 kg, qualificata;

Francesca Forgione, medaglia di bronzo, -54 kg, qualificata;

Alice Scordino, medaglia di bronzo, -54 kg, qualificata;

Luca Di Marno, medaglia di bronzo, – 52 kg, qualificato;

Michele Barbaro, medaglia di Bronzo, -63 kg, qualificato;

Sergio Zagami, medaglia di bronzo, -63 kg, qualificato;

Filippo Bizzintino, medaglia di bronzo, – 70 kg, qualificato;

Ettore Forgione, 3° Camp. Ital. 2023, -63 kg, qualificato di diritto;

Chiara Chirico, , 5^ Camp. Ital. 2023, –68 kg, qualificata di diritto;

Chiara Longo, medaglia di bronzo, -47 kg;

Iside Caminiti, medaglia di bronzo, -61 kg;

Giuseppe Ferrinda, medaglia di bronzo, -57 kg;

Alessio Crisafulli, quinto classificato, -52 kg;

Alessandro Nava, quinto classificato, -52 kg.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.