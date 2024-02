StrettoWeb

Stangata per il centrocampista della Juventus Paul Pogba. Accolta la richiesta della Procura antidoping: il francese è stato squalificato quattro anni per doping. Lo apprende l’Ansa da ambienti calcistici. Il fatto risale a una partita del 20 agosto scorso a Udine, in cui il giocatore era risultato positivo al testosterone in occasione di un test dopo il triplice fischio.

L’avviso della squalifica è stato notificato questa mattina alla società bianconera. Pogba, che tra qualche settimana compirà 31 anni, a fine squalifica ne avrà 35. Probabile che la sua carriera possa dirsi conclusa: è la triste fine della carriera di un calciatore tecnicamente sublime, che dopo l’esplosione con la Juve non è più tornato agli stessi livelli di Torino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.