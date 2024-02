Javier Milei mai banale: torna in Argentina con un volo di linea

StrettoWeb

Javier Milei mai banale. La sua visita in Italia, la prima in Europa, ha fatto conoscere al nostro continente una figura decisamente diversa rispetto a quella che veniva descritta da chi voleva venisse descritta così. Ha incontrato Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, si è riconciliato col Papa e ha rilasciato un’intervista a Nicola Porro per Quarta Repubblica, su Rete 4, non mandandole a dire e non nascondendo neanche un po’ la sua mentalità liberale. Ha definito lo Stato come “nemico, associazione criminale” e ha riportato in Argentina una mentalità liberale e meno accentrativa.

E’ finita? No, non è finita. E non è finita perché il Presidente dell’Argentina ha deciso di tornare a casa con un… volo di linea. Avete capito bene. Niente jet privati, niente “vita da Premier”, bensì un aereo di linea, come un comune mortale. Un po’ come se Giorgia Meloni venerdì dovesse volare su Ita per la tratta Roma-Reggio Calabria, dirigendosi poi con un’auto presa a noleggio – magari da lei guidata – a Gioia Tauro.

Ita Javier Milei lo ha preso davvero, lunedì sera, per volare da Roma a Buones Aires. Salito sul mezzo, è stato acclamato dai propri concittadini, unendosi ai cori. Come uno qualunque. Dopo questa visita in Italia manca soltanto che si metta ad applaudire il pilota all’atterraggio.

