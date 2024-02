Isole Eolie: controlli dei Carabinieri, 5 denunce per vari reati

StrettoWeb

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto straordinari servizi di controllo del territorio nelle Isole Eolie. Sono stati pertanto potenziati i servizi con pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, volti alla prevenzione e contrasto dei reati, con riferimento ai delitti predatori, all’uso e allo spaccio di stupefacenti, alle violazioni al Codice della Strada e alle condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini.

Nell’ambito delle verifiche stradali, i militari dell’Arma hanno controllato più di 190 persone e oltre 80 veicoli con la contestuale contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada tra cui l’inosservanza dei segnali dell’obbligo, mancato uso del casco e delle cinture, mancata copertura assicurativa, uso del cellulare alla guida e altro ancora. A seguito delle violazioni contestate, i militari hanno altresì ritirato 6 patenti e sequestrato 3 veicoli sprovvisti di assicurazione.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Milazzo e della Stazione di Lipari hanno deferito – in stato di libertà – tre persone per guida sotto l’influenza di alcool, una per guida sotto l’effetto di stupefacenti e un’altra per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico.

All’esito di servizi antidroga, 6 persone di età compresa tra i 18 ed i 40 anni sono state altresì segnalate alle competenti Prefetture quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale. La droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.