Irama in concerto a Catania e a Reggio Calabria: DATA e location

Irama annuncia una nuova serie di date live per il 2024: oltre allo show evento all’Arena di Verona il cantante sarà protagonista dei principali festival in estate e dei palazzetti in autunno. Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le hit dell’artista e anche “Tu no”, ballad con cui è in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo. I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com da venerdì 9 febbraio alle 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 14 febbraio alle 14.

Dopo la speciale data all’Arena di Verona del 15 maggio 2024, Irama porterà la sua musica live sui principali palchi estivi a Gallipoli (LE) (mercoledì 31 luglio 2024 all’Oversound Music Festival Parco Gondar) a Catania (venerdì 2 agosto 2024 al Wave Summer Music Villa Bellini) a Reggio Calabria (sabato 3 agosto 2024 in Piazza Castello Aragonese) a Olbia (sabato 17 agosto 2024 al Red Valley Festival Olbia Arena) a San Benedetto del Tronto (AP) (domenica 1 settembre 2024 al SAN. B SOUND Parco Nelson Mandela).

In autunno per Irama sarà la volta di quattro esclusive date nei palazzetti: Firenze (giovedì 21 novembre 2024 al Nelson Mandela Forum) a Roma (sabato 23 novembre 2024 al Palazzo dello Sport) a Milano (martedì 3 dicembre 2024 al Forum) e a Torino (venerdì 6 dicembre 2024 all’Inalpi Arena).

Con 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video, Irama partecipa al Festival di Sanremo 2024 con “Tu no”, raccontando il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. “Tu no”, firmata da Irama con la collaborazione dei musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna, anticipa il nuovo album in prossima uscita.

Nella serata dedicata alle cover, che andrà in scena al Teatro Ariston venerdì 9 febbraio, Irama avrà l’onore di salire sul palco insieme a Riccardo Cocciante, uno dei suoi grandi punti di riferimento, e canteranno insieme “Quando finisce un amore”, brano pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974. Dopo aver esordito nel 2016 al Festival di Sanremo con il singolo “Cosa resterà” (disco d’oro) nella categoria “Nuove Proposte” e dopo la vittoria nel 2018 al talent show Amici di Maria De Filippi, Irama ha partecipato a Sanremo nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta” (doppio disco di Platino), nel 2021 con “La genesi del tuo colore” (triplo disco di Platino) e nel 2022 con “Ovunque sarai” (quintuplo disco di Platino). Il 2023 è l’anno della collaborazione con Rkomi, il 7 luglio viene pubblicato il joint album “No Stress” (certificato Oro), anticipato dal singolo ”Hollywood”, e in autunno i due artisti sono stati protagonisti del tour nei palazzetti “No Stress Tour”.

