Interventi di scerbatura, potatura, stalli di sosta: la viabilità a Messina

Lunedì 19 e martedì 20 febbraio, nella fascia oraria 6-16, saranno effettuati interventi di scerbatura nelle vie Faustina e Tertullo e dei Pericolanti a Messina. Esclusivamente nelle strade oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Stalli di sosta nelle vie Conte di Torino e Manzoni e spazio di fermata per scuolabus in via Manzoni

Disposta l’istituzione di due stalli di sosta per i veicoli a servizio di persone disabili in via Conte di Torino, nel tratto compreso tra le vie Canoa e Manzoni, e uno stallo per la sosta di veicoli a servizio di persone disabili e uno spazio di fermata per scuolabus in via Manzoni, nel tratto compreso tra la via Conte di Torino e il viale Regina Elena, antistante il plesso scolastico dell’Istituto comprensivo “Battisti-Foscolo”.

Lavori di riqualificazione piazza Matteotti: le limitazioni viarie

Per eseguire lavori di riqualificazione di piazza Matteotti all’Annunziata, sono previste limitazioni viarie. Pertanto da domani, giovedì 8 febbraio, sino al 4 marzo 2024, sarà vietata la sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nelle aree limitrofe a piazza Matteotti, via del Fante e via Abate Epifanio, provvedendo ad interdire il transito pedonale in tutti i tratti di marciapiedi/piazza interessati dagli interventi e garantendo in sicurezza la continuità del transito pedonale su idonei percorsi pedonali protetti e garantendo altresì in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare nelle adiacenti carreggiate stradali.

Provvedimenti viari per interventi di potatura dal 12 febbraio al 5 marzo 2024

Da lunedì 12 febbraio sino al 5 marzo 2024, nella fascia oraria 6-16, saranno effettuati interventi di potatura in alcuni tratti della zona centro-sud del territorio cittadino: vie Industriale, Gerobino Pilli, Labadessa, Suor Maria Giannetto, San Salvatorello, San Cosimo e Catania. Esclusivamente, in entrambi i lati, nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

