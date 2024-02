Incidente sulla ss106: scontro tra due auto a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Ennesimo incidente in provincia di Cosenza: a comunicarlo è l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 che parla di un sinistro avvenuto circa mezz’ora fa sulla ss106, nel comune di Corigliano-Rossano, di fronte al Centro Commerciale I Portali. Sul posto presenti i Carabinieri che stanno lavorando in sinergia con SOCAS soccorso stradale. Il traffico, al momento, è rallentato con lunghe code: al momento non è nota la causa che ha provocato lo scontro tra due auto. Fortunatamente, non ha provocato vittime o feriti gravi.

