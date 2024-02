Incidente a Sanremo, paura all’Ariston: operaio cade da 5 metri, è grave

StrettoWeb

Paura oggi a Sanremo per un incidente occorso a un operaio davanti al Palafiori. L’uomo stava smontando il ledwall presente tra il Palafiori e Piazza Colombo, nell’ingresso che conduce al Teatro, ma è caduto dall’impalcatura – un’altezza di circa 5 metri – rimanendo a terra.

Immediati i soccorsi: sul posto è arrivata l’ambulanza, mentre il ledwall è stato rimosso. Il ragazzo ha riportato alcuni traumi ed è stato poi trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’elisoccorso. Le condizioni sarebbero gravi, ma si è in attesa di maggiori aggiornamenti. “L’operaio è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso”, ha spiegato il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

