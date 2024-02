StrettoWeb

Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Pellaro e ha coinvolto più di un’auto. Si è trattato di un tamponamento, come si può vedere nelle foto in alto, sulla SS 106, prima del semaforo per entrare nella cittadina a sud di Reggio Calabria.

Non dovrebbero essersi registrati feriti, ma solo alcuni danni alle vetture. Il traffico è leggermente rallentato in direzione sud, in attesa dell’intervento di chi di competenza.

