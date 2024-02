Incidente in provincia di Cosenza: auto finisce fuori strada

StrettoWeb

Un altro terribile incidente nella provincia di Cosenza: dopo la morte del giovane Alfredo lungo la ss106 all’altezza di Trebisacce, ecco che un altro sinistro sconvolge il versante tirrenico. Una Fiat Panda Verde, intorno alle 10:30 di questa mattina, è finita fuori strada a San Pietro in Guarano sulla ex strada provinciale 234. Nonostante le ammaccature al veicolo, il conducente è uscito illeso: è stato comunque trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto presenti le forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente.

