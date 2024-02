Incidente mortale a Catania: uomo travolto sulle strisce pedonali

StrettoWeb

A Catania, un uomo ha investito un signore anziano di 84 anni mentre quest’ultimo attraversava a piedi le strisce pedonali. Per questo, l’autore dell’incidente, è stato denunciato per il reato di omicidio stradale dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato “Borgo Ognina” di Catania. Il sinistro è avvenuto in un tratto di viale Vittorio Veneto, nei pressi dell’incrocio con via Fontanelle.

L’uomo che ha causato l’incidente aveva trasportato la vittima al Pronto Soccorso dell’ospedale “Cannizzaro”, ma lasciando l’uomo all’ingresso del nosocomio e senza fornire le proprie generalità. Il povero anziano è poi morto dopo 6 giorni di agonia.

