Violento incendio a San Filippo del Mela: a fuoco un’officina elettromeccanica

Alle 5:20 di oggi una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Milazzo, è intervenuta, nella zona industriale di San Filippo del Mela, nel piazzale esterno di una officina elettromeccanica, per estinguere un incendio di cataste di materiale vario e un camion furgonato.

Sul posto sono state fatte convergere un’autopompaserbatoio (APS) e due autobotti (AB) di cui una inviata dalla sede di via Salandra. Sul posto i Carabinieri del reparto radiomobile di Milazzo.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

