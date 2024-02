In Calabria arriva lo psicologo scolastico: stanziati 9 milioni di euro

StrettoWeb

L’Ordine Psicologi Calabria esprime profonda gratitudine al Presidente Roberto Occhiuto, alla Vice Presidente Giusi Princi e alla Giunta tutta per l’impegno profuso e il concreto sostegno all’introduzione della figura dello Psicologo Scolastico, con uno stanziamento di fondi per ben 9 milioni di euro, come annunciato dal governo regionale a Catanzaro giorno 12 febbraio 2024.

A margine infatti della presentazione del progetto “Apprendere insieme – Azione di supporto in ambito di Disturbi specifici dell’apprendimento“, che rende stabile l’intervento sui DSA con Psicologhe e Psicologi impegnati nelle Aziende provinciali, il Presidente dell’Ordine Armodio Lombardo afferma che “assistiamo ad un ulteriore traguardo storico per la Calabria, che finalmente riconosce l’importanza di un supporto psicologico adeguato e anch’esso continuativo all’interno del contesto scolastico”.

“L’inserimento dello Psicologo Scolastico – prosegue la Consigliera Maria Toscano, componente del Tavolo Tecnico regionale per i DSA – rappresenta una conquista di grande valore per la salute psicologica e il benessere degli studenti calabresi, ponendo la Calabria fra le prime d’Italia“. “La sinergia tra Regione e Ordine ha infatti già permesso di realizzare assunzioni e l’intervento strutturato/duraturo degli Psicologi in ambito DSA – continua il Dott. Lombardo – per di più gli Psicologi avranno anche un ruolo fondamentale nelle Scuole, grazie all’impegno della Giunta sulla Legge sullo Psicologo Scolastico, in via di definizione, scritta e presentata insieme ai colleghi Rocco Chizzoniti, Marco Pingitore e Gino Triglia in Cittadella a Catanzaro, con le risorse che saranno ora messe a disposizione“.

Una figura indispensabile per il supporto di allievi e la prevenzione di ogni fenomeno di marginalità, fino al contrasto della violenza di genere, come spiegato dalla Dott.ssa Princi. L’Ordine Psicologi Calabria plaude pertanto all’attenzione dimostrata dalla Regione verso le esigenze educative e formative, sottolineando come la figura dello Psicologo Scolastico possa contribuire a migliorare il benessere psicologico degli studenti, prevenire e contrastare disagio e marginalità, favorire l’inclusione e la partecipazione, potenziare le capacità di apprendimento.

“L’impegno prezioso del Presidente Occhiuto e della VicePresidente Princi si configura come un passo avanti significativo per la Calabria“, conclude Lombardo, “l’Ordine degli Psicologi continuerà a collaborare attivamente con la Regione per rafforzare via via questo servizio e garantirne la massima efficacia“.

