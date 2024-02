Chi ha guardato di più la finale di Sanremo? Sicilia ok: la classifica

StrettoWeb

Amadeus ha ottenuto uno score di straordinaria portata. La serata finale di Sanremo ha totalizzato il 74.1% di share, il più alto dal 1995. Ma cosa ha contribuito di più a questo successo? Gli esperti di OmnicomMediaGroup, che hanno vivisezionato l’Auditel per il quotidiano Libero, hanno rilevato un consenso intergenerazionale che ha dell’incredibile.

Ascolti Sanremo: i bambini “battono” i nonni

In un Paese sempre più anziano, il duo Fiorello-Amadeus ha tenuto incollati davanti al video per ore i bambini tra i 4/7 anni con uno share del 68%, talmente alto da superare i “nonni” visto che gli over 65 si son “fermati” al 63.7%.

Finale di Sanremo, chi l’ha vista di più in Italia? La classifica Regione per Regione

I granai del Festival in termini di share, ma soprattutto di teste, si sono confermati – anche per la finale – la Campania, la Puglia e la Sicilia, che hanno garantito rispettivamente il 74.8%, il 79.4% e il 74.9% di share. La Campania trainata anche dalle polemiche per i fischi a Geolier, la Puglia dai tanti artisti presenti come Amoroso, Emma, Negramaro e la Sicilia presidiata da Fiorello e dalla Mannino. Il Molise (come anticipato da Libero già giovedì) rimane di gran lunga la regione più sanremese con l’80.8% di share. Grosso balzo anche della Basilicata, terra natia della vincitrice Angelina Mango, al 72.7%.

Grande penetrazione anche al Centro con le Marche al 74.7%, l’Umbria al 73.6%, la Toscana al 73.9% e il Lazio al 71.7%. Lievemente più “freddo” il Nord con Lombardia al 66.1%, Veneto al 64.2% ed Emilia Romagna al 68%. La Liguria “padrona di casa” ha registrato il 67.9% mentre il gradimento minore è stato segnalato in Trentino A.A. (53.8%).

MOLISE 80.8% PUGLIA 79.4% SICILIA 74.9% CAMPANIA 74.8% MARCHE 74.7% TOSCANA 73.9% UMBRIA 73.6% BASILICATA 72.7% LAZIO 71.7% SARDEGNA 69.1% EMILIA ROMAGNA 68% LIGURIA 67.9% PIEMONTE 67.4% CALABRIA 67% VALLE D’AOSTA 66.6% LOMBARDIA 66.1% ABRUZZO 64.9% VENETO 64.2% FRIULI VENEZIA GIULIA 62.1% TRENTINO ALTO ADIGE 53.8%

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.