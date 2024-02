“La grande città”, l’evento dedicato al poeta calabrese Franco Costabile

StrettoWeb

Si terrà venerdì 1 marzo alle 18, presso il teatro Franco Costabile di Lamezia Terme, il nuovo evento della rassegna “…con questo cuore troppo cantastorie”, realizzato dal Comitato per le Celebrazioni del Centenario del poeta Franco Costabile – FrancoCostabile100. L’evento “La grande città. Vi arrivai una domenica d’estate”, prendendo in prestito un verso proprio del Costabile, mira ad essere un’occasione unica per esplorare l’ambiente culturale e letterario romano degli anni ’50-’60, focalizzandosi sul circolo di intellettuali legato a Giuseppe Ungaretti e sulle produzioni poetiche di

Franco Costabile.

La discussione sarà arricchita dalla partecipazione degli scrittori Michele Caccamo e Pierluigi Cuccitto, ospiti di rilievo nazionale, i quali offriranno una prospettiva approfondita su questo periodo fondamentale nella storia della letteratura italiana. L’incontro sarà condotto da Giovanni Mazzei, direttore artistico del Comitato FrancoCostabile100, il quale guiderà il pubblico alla scoperta di alcuni tratti salienti della biografia e della poetica costabiliana.

Un tocco particolare all’evento sarà dato dall’interpretazione delle poesie di Franco Costabile da parte dell’attore Dario Natale, il quale darà vita alla profondità dei versi dell’artista, generando intense emozioni. L’appuntamento è fissato per venerdì 1 marzo alle 18 presso il Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme. Un’opportunità imperdibile per immergersi nell’atmosfera di un’epoca che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano.

