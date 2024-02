Giornata contro lo spreco Alimentare: a Reggio Calabria Cesare presenta il sorbetto “Non si jetta nenti”

StrettoWeb

Oggi è la Giornata contro lo spreco alimentare, e in questa speciale occasione, Gelato Cesare, da sempre attento a questa tematica, presenta a Reggio Calabria un gusto di gelato unico nel suo genere dal nome: “Non si jetta nenti“. Si tratta di un sorbetto straordinario, frutto della maestria di Davide Destefano, maestro gelatiere di terza generazione.

Per la preparazione di questo sorbetto, Davide ha creato un decotto utilizzando bucce di agrumi pregiati, tra cui il Bergamotto di Reggio Calabria, noto per essere l’agrume per eccellenza in cui nulla viene sprecato, il pompelmo rosa, il mandarino, i chiodi di garofano e la cannella, a ciò si aggiungono bucce di mela e pera precedentemente lessate e ridotte in purea. Il tutto è unito, filtrato e dolcificato con miele di sulla.

Il risultato è un sorbetto unico dalla consistenza setosa e cremosa resa possibile dalla pectina contenuta nelle bucce. Un gusto che abbraccia il mantra “non sprecare”, applicato non solo alla creazione di prodotti deliziosi, ma anche all’intero esercizio commerciale.

Gelato Cesare adotta pratiche eco-sostenibili, dalla produzione con macchine dotate di inverter ad alto risparmio energetico all’utilizzo di un impianto di ricircolo dell’acqua, riducendo al minimo gli sprechi. L’attenzione si estende anche al packaging, con l’uso di coppette, palettine e bicchieri biocompostabili, persino le vaschette termiche sono realizzate da fonti energetiche rinnovabili, con emissioni di CO2 pari a zero.

La sostenibilità è evidente anche nel trasporto, con l’adozione di un furgone di carico e scarico completamente elettrico. In sintesi, Gelato Cesare testimonia un impegno costante verso pratiche sostenibili e responsabili garantendo una crescita che soddisfi le esigenze attuali senza compromettere i sogni delle generazioni future.

