Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, sarà domani, sabato 3 febbraio, a Catania per visitare gli stabilimenti della 3Sun Gigafactory. Come confermato da fonti istituzionali, nel pomeriggio ci sarà anche un passaggio in centro storico ed a Palazzo degli Elefanti in occasione dell’inizio dei festeggiamenti di Sant’Agata.

Non sono ancora state rese note le modalità e gli orari in cui si svolgerà l’incontro con il sindaco, Enrico Trantino.

