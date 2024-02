Gioia Tauro, bene confiscato alla ‘ndrangheta donato al comune

StrettoWeb

Il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha annunciato l’arrivo di un bene confiscato alla ‘ndrangheta di Rosarno. “Sì, come comune, abbiamo fatto richiesta all’agenzia dei beni confiscati di un’auto e abbiamo ricevuto una Panda che è utile per gli spostamenti all’interno della città”, rimarca Alessio.

“Gioia Tauro ha sia strutture che mezzi confiscate alla criminalità, è dal 1999 che riceviamo beni che poi il comune sfrutta”, conclude il primo cittadino di Gioia Tauro.

