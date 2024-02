Gatto trovato morto impiccato a Palermo, AIDAA: “atto intimidatorio”

StrettoWeb

“Un atto barbaro quasi sicuramente di stampo intimidatorio e di matrice mafiosa quello dell’impiccagione del gatto morto alla porta di uno studio professionale a Belmonte in provincia di Palermo. l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ovviamente condanna questo gesto criminale e ricordiamo che è il decimo animale ucciso barbaramente nella terradi Sicilia, il secondo a scopo intiidatorio dopo il cene impiccato nei giorni scorsi a Sciacca. AIDAA lunedi mattina invierà una denuncia alla procura di Palermo e propone una ricompensa di 10.000 euro che sarà psgata a chi con la sua denuncia aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva il responsabili di tale barbarie”.

Questa la nota stampa dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in merito al gatto trovato morto impiccato sulla porta di uno studio professionale di Belmonte in provincia di Palermo.

