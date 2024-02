Futura Under 19 sempre vincente: vittoria contro Pirossigeno Cosenza

StrettoWeb

Il sold-out del Palattinà è garantito anche in versione Under: siamo sicuri che, anche in occasione della decisiva gara di Coppa di Mercoledì sera contro Meta Catania, sarà così. Non si ferma, non fa sconti e continua a vincere. La Polisportiva Futura Under 19 consolida ulteriormente la leadership regionale e batte, al termine di una gara combattutissima la Pirossigeno di Cosenza.

Una gara combattutissima. Futura che va sotto, soffre, colpisce svariati legni ma ha la forza nel secondo tempo, di reagire e realizzare prima il gol del pari e poi il sorpasso battendo i silani. Entrambe le segnature portano la firma di Alessandro Squillaci. Campionato dominato per i giallo-blu che accumulano più tredici punti sulla seconda, più quattordici sulla terza e più venti sulla quarta classificata.

La Futura, attende, in relazione al percorso in campionato di conoscere la quarta qualificata, aspettando la matematica del caso in ottica Playoff dell’avversaria consolidando ed allungando il primo posto, non più in discussione da tempo, del torneo. Labate e compagni, invece, mercoledì sera alle ore 19 giocheranno, ancora una volta tra le mura amiche per provare a brillare ancora: dopo la vittoria nei sedicesimi di finale contro la Gallinese, sarà tempo di ottavo di finale e spareggio “fra-regioni”. A Lazzaro arriverà la Meta Catania.

