Forza Italia, Cannizzaro: “la Calabria sarà la regione con più consensi” | VIDEO

Il Congresso Nazionale di Forza Italia ha riscosso grande successo tra i partecipanti: ampio spazio alla nutrita delegazione calabrese che ha visto il governatore Roberto Occhiuto diventare vicesegretario nazionale del partito, braccio destro di Antonio Tajani. Anche l’On, reggino Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo alla Camera e Coordinatore regionale della Calabria, ha espresso forte entusiasmo su quanto accaduto al primo congresso degli azzurri senza Berlusconi.

“Gli aspetti da evidenziare di questo congresso nazionale sarebbero davvero tanti. Voglio soffermarmi però su 3 in particolare, – scrive il reggino Cannizzaro. “La sempre più forte leadership politica di Antonio Tajani, interna ed esterna al Partito; una guida saggia, credibile e lungimirante, di cui mi piacerebbe venisse esaltato anche l’aspetto più strettamente umano.”

“L’importanza per tutto il Sud dell’elezione di Roberto Occhiuto a Vicepresidente del Partito, in un momento cruciale per il Mezzogiorno in chiave nazionale ed europea. Con la sua determinazione e la sua instancabile dedizione, sarà punto di riferimento per tutto il Meridione d’Italia. La presenza massiccia della Delegazione calabrese che ha fatto la differenza in maniera evidente. Questa è la Calabria che ci piace, Questa è Forza Italia!”.

L’On. Cannizzaro si è detto infatti “felice di un platea così attiva, dinamica, bella e giovane. Un entusiasmo così contagioso che non lo si registrava da diverso tempo. E anche io, caro Antonio, forse preso da questo entusiasmo, mi candido – in quanto coordinatore regionale – a portare la Calabria ad essere la prima regione d’Italia con la più alta percentuale di consenso di Forza Italia. E come ebbi a dire in Calabria: più forte è Forza Italia, più forte è l’Italia. Più forte è l’Italia, più forti sono gli italiani”.

L'On. reggino Cannizzaro al congresso nazionale di Forza Italia

