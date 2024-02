Fondazione Terina, i dubbi del Pd Calabria sulla partecipata della Regione

StrettoWeb

“Va valutata con grande attenzione la notizia apparsa sui media calabresi in ordine alle attrezzature della Fondazione Terina che rischiano di diventare obsolete, dopo essere acquistate, con grande esborso per le casse regionali, con l’obiettivo di fare partire un progetto sulle verifiche alimentari che mai ha visto l’inizio”. A sostenerlo è il gruppo del Pd in Consiglio regionale che si attiverà

nell’immediato per ottenere una puntuale informativa dal governo

regionale su quanto sta avvenendo nella partecipata della Regione.

“Non si può certo tollerare che possano lasciarsi inutilizzati i macchinari

acquistati a suo tempo per svolgere un’attività importante in un comparto delicato come quello della sicurezza alimentare – proseguono i consiglieri dem – e il governo regionale deve fornire gli opportuni chiarimenti in ordine alla programmazione complessiva della Fondazione e sulla sua solidità economica”.

“Il tema del riordino degli enti strumentali e delle partecipate regionali è ormai annoso, ma non può perdersi altro tempo, né può valere ancora il gioco del rimbalzo delle responsabilità. Per ottenere il massimo della chiarezza su quanto sta avvenendo – conclude la nota stampa del gruppo del Pd – presenteremo un’interrogazione alla giunta regionale per ottenere un quadro chiaro sulle attività della Fondazione Terina e sulla sua attuale stabilità finanziaria”.

