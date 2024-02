Festival di Sanremo, da martedì 5 serate per scoprire chi vincerà l’edizione 2024

StrettoWeb

Mancano solo due giorni all’inizio del Festival di Sanremo, edizione 2024, presentato da Amadeus. Per le vie della città ligure si respira aria di festa, come si evince dal video di Graziano Tomarchio. Il cast della competizione di questa edizione è composto da Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni e Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Clara, Bnkr44. Gli ultimi tre arrivano da Sanremo Giovani

Ogni sera Amadeus sarà accompagnato sul palco dell’Ariston da un ospite che lo affiancheranno nella conduzione: martedì 6 Marco Mengoni, mercoledì 7 Giorgia, giovedì 8 Teresa Mannino, venerdì 9 Lorella Cuccarini, sabato 10 Fiorello.

StrettoWeb seguirà in diretta in Festival di Sanremo con Graziano Tomarchio sul posto.

