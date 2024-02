Grande festa in Sicilia per Sant’Agata, Santa Patrona di Catania e protettrice dalle eruzioni dell’Etna

StrettoWeb

Oggi, 5 febbraio 2024, si celebra Sant’Agata. La Santa protettrice di Catania, dove è invocata in occasione delle ricorrenti eruzioni dell’Etna, fu mandata a morte nel 250 dal console Quinzano, per aver rifiutato la sua proposta di sposarlo. Subì un martirio crudele con il taglio dei seni ed il supplizio dei carboni ardenti. Le reliquie, ancora oggi, sono custodite nel Duomo di Catania. E’ patrona delle balie, delle madri che allattano, è invocata contro le malattie del seno, protegge da bruciature, eruzioni vulcaniche, fuoco del Purgatorio, incendi, terremoti.

Sant’Agata: miracoli e leggende più celebri

Numerosi e suggestivi le leggende e i miracoli aventi Sant’Agata per protagonista. Molto famosa quella dell’impronta. Quinziano provò a convincere la Santa a intraprendere la via del piacere ma la fanciulla rispose: “E’ più facile che si rammollisca questa pietra, che non il mio cuore alle tue blandizie!”, battendo il piede che lasciò un’orma su una pietra, ancora conservata a Catania, nella Chiesa del Santo Carcere. Parliamo ora di una leggenda agghiacciante. Sembra, infatti, che la notte tra il 4 e il 5 febbraio, giorni del martirio, si sentano ancora le sue urla disperate che richiamano ripetutamente il nome Agata. L’eruzione del 252? Agata era morta da un anno ma Catania il 1 febbraio venne minacciata da una violentissima eruzione del vulcano che minacciava di distruggere tutte le provincie. Gli abitanti dei vari villaggi fecero ricorso al velo che cingeva il suo sepolcro, opponendolo all’avanzata inesorabile della lava. Il velo, da bianco, diventò rosso, arrestando l’eruzione proprio il 5 febbraio, giorno dell’anniversario del martirio.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi, proverbi e video (in basso) per fare gli auguri a coloro che si chiamano Agata.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Alla mamma più bella un messaggio di auguri speciale: un augurio dolcissimo, ricco di amore e affetto per la domma più importante tra tutte

Alla moglie migliore che potessi sognare di avere, sempre pronta ad un gesto affettuoso e pieno d’amore. A te che hai un nome così meraviglioso, a te che non smetti mai di farmi sorridere ogni giorno! Buon onomastico amore mio

Il tuo nome è una dolce poesia che nessuno potrà cancellare dalle pagine del libro della mia vita: buon onomastico Agata

Sinceri auguri di buon onomastico, ti auguro una giornata bella e spensierata, che sia ricca di gioia e felicità

Avrei voluto scriverti una frase ad effetto, capace di stupirti in un giorno così speciale! Poi ho capito che la bellezza delle parole risiede

nella semplicità e nella genuinità di chi le scrive, e a te invio gli auguri più felici che possano esserci! Buon onomastico Agata

Che questo giorno sia ricco di felicità ed entusiasmo, buon onomastico amica mia, tanti auguri per Sant’Agata

Tra i PROVERBI più noti ricordiamo:

“Sant’Agata conduce la festa a casa”;

“Sant’Agata: la terra rifiata e la merenda è ritrovata”;

“Doppu cè a S. Aita a rubbaru ci ficiru i potti di ferru” (“Dopo che venne derubata, Sant’Agata è stata protetta con porte in ferro”).

