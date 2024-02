Ferrovie cerca nuove figure a Reggio Calabria, Catania e Palermo: ecco come candidarsi

StrettoWeb

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Assistente Lavori Opere Civili da inserire presso Italferr S.p.A. per la sedi di: Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo, Cagliari e Reggio Calabria.

Italferr è la prima società di ingegneria in Italia, con oltre 30 anni di esperienza e più di 2500 professionisti. È presente capillarmente su tutto il territorio nazionale ed esporta il suo know how in più di 60 paesi nel mondo. Lavorare con Italferr significa far parte di un contesto che valorizza le diversità e fonda sull’etica e sulla responsabilità sociale ogni iniziativa. Sostenibilità e innovazione sono i nostri valori fondamentali.

In qualità di Assistente Lavori Opere Civili la figura scelta sarà inserita nella Direzione Operativa e svolgerà le seguenti attività:

Controllare i lavori in fase realizzativa, assicurandone l’esecuzione secondo le indicazioni ricevute dal Direttore Lavori/Supervisore Lavori e in accordo con la normativa, con le disposizioni di legge e con gli obblighi contrattuali;

Supportare il Direttore Lavori nelle attività di verifica di tutti gli adempimenti di legge in materia di lavori pubblici applicabili all’appalto;

Supportare il Direttore Lavori nel coordinamento attività personale assegnato e nelle interlocuzioni con l’appaltatore;

Predisporre la documentazione formale e contabile, assicurando la raccolta, la classificazione, l’archiviazione della documentazione di commessa;

Verificare l’avanzamento fisico delle opere/impianti di competenza, sulla base del programma lavori di riferimento e in coerenza con le prescrizioni contrattuali;

Vigilare sulla sicurezza in cantiere secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente;

Verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali del sistema qualità e del Sistema di Gestione Ambientale da parte dell’Appaltatore /Esecutore;

Supportare il Direttore Lavori nelle attività di istruzione delle riserve e varianti, sospensioni e relative riprese dei lavori per cause di forza maggiore, proroghe richieste da Appaltatore, modifiche e proposte di risoluzione non conformità e risoluzione;

Se necessario, previa verifica/aggiornamento formazione specifica, assumere incarico di CSE negli Appalti Lavori ricadenti nel campo di applicazione del ‘Testo Unico sulla Sicurezza’.

I requisiti richiesti sono:

Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area dell’Architettura e Ingegneria Edile e/o nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti;

Esperienza pregressa di almeno due anni, in cantieri nell’ambito della realizzazione di progetti o nella progettazione di opere infrastrutturali, in ruoli analoghi;

Conoscenza di base della normativa in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza, dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative;

Conoscenza sistemi operativi Windows®, Pacchetto Office, Autodesk Autocad e MS Project. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Team system CPM (ex STR Vision CPM) e di software BIM come Autodesk Revit, Solibri Model Checker; Autodesk Naviswork; BIM360;

Conoscenza base della lingua inglese;

Piena disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale;

Costituiscono titoli preferenziali:

– aver maturato esperienza nella gestione lavori interferenti con l’esercizio ferroviario nell’ambito della Direzione Lavori o Supervisione Lavori;

– iscrizione all’albo professionale;

– abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

– abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D.Lgs 81/08 (corso di 120 h);

– conoscenza e utilizzo di piattaforme digitali di collaborazione e software BIM.

Completano il profilo, capacità relazionali e di lavorare in gruppo (comunicazione, assertività, negoziazione), capacità di sintesi e orientamento al risultato, pianificazione e orientamento al cliente.

La figura selezionata sarà assunta direttamente come da CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, compenso commisurato alla seniority, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e tanti altri vantaggi.

E’ possibile candidarsi entro il 21/2/2024.

