Feralpisalò-Palermo 1-2, rosanero corsari e a -3 dal 2° posto

Ottima striscia positiva per il Palermo, che si lascia alle spalle un periodo un po’ così, fatto di attacco esplosivo ma difesa ballerina, nonché di risultati altalenanti. In casa della Feralpisalò arriva infatti la terza vittoria nelle ultime quattro, per 1-2. Le reti tutte nella ripresa, nella parte finale: ancora in gol il neo arrivato Ranocchia, che la sblocca; ancora in gol Soleri, che raddoppia dopo dieci minuti. A nulla serve il gol di Dubickas nel finale, che accorcia le distanze.

Con questo risultato il Palermo rimane al 5° posto, ma allontana la 6ª posizione (il Cittadella è a -6) e rimane incollato alle posizioni di vetta, con il 2° posto a soli 3 punti. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie B, 24ª giornata

Cittadella-Parma 1-2

Cremonese-Reggiana 1-1

Feralpisalò-Palermo 1-2

Modena-Cosenza 1-1

Sudtirol-Venezia 0-3

Classifica Serie B

Parma 51 Cremonese 45 Como 45 Venezia 44 Palermo 42 Cittadella 36 Catanzaro 35 Modena 33 Brescia 32 Reggiana 30 Cosenza 29 Bari 27 Pisa 27 Sampdoria 27 Sudtirol 27 Ascoli 22 Ternana 21 Feralpisalò 21 Spezia 21 Lecco 20

