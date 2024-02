La Fenice e il marchio Reggina, Bonanno: “qualcosa in atto, nei prossimi giorni…”

StrettoWeb

“C’è qualcosa in atto adesso, però siccome è una confidenza me la tengo per me. Speriamo che vada in porto e la proprietà possa dare la notizia tra pochi giorni”. Queste parole sono state espresse dal Direttore dell’Area Tecnica della Fenice Amaranto, Pippo Bonanno, nel corso di Video Touring.

Il dirigente del club dello Stretto si riferiva al marchio Reggina, argomento tanto caro alla piazza. Secondo quanto da lui affermato, a breve potrebbero esserci novità, ma ha preferito non andare oltre perché è una confidenza fatta a lui e se la tiene per sé.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.