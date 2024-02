StrettoWeb

Dopo la sosta, torna in campo la Serie D. Fenice Amaranto impegnata in casa nel derby reggino contro la Gioiese, che ha ingaggiato l’indimenticato ex Reggina Ciccio Cozza per la panchina. “La Gioiese che ha giocato fino a due settimane fa non è quella che è scesa in campo domani, non sappiamo nulla di nuovo, sono arrivati 15 giocatori, tanti stranieri. Si riparte da zero, la classifica non gli peserà, anzi verranno al Granillo con la mente libera. E’ l’ultima in classifica solo sulla carta”, ha detto Trocini in conferenza stampa.

“Dobbiamo avere l’approccio giusto e sono sicuro che lo avremo, poi dovremo capitalizzare le occasioni. Sono state settimane proficue, arriviamo al match carichi al punto giusto. A Licata nella ripresa ha fatto la differenza il cambio modulo, cioè il 3-5-2? Credo che abbia fatto differenza l’atteggiamento, loro si sono abbassati molto. Il sistema di gioco conta fino a un certo punto. E’ chiaro che la mia volontà è quella di mettere qualcuno al fianco di Bolzicco”.

Sugli indisponibili: “recuperiamo Renelus, Rosseti no, mentre Girasole non sarà della gara per un problema”. E infine Trocini bacchetta Perri: “è pigro e io lo bastono tutti i giorni. Ha grossissime qualità tecniche e personalità, è un 10, ma deve migliorare nella costanza durante la partita. La sua pigrizia mi infastidisce, perché quando non ha la palla deve rincorrere”.

