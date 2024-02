Enrico Brignano a Reggio Calabria, grande spettacolo al PalaCalafiore | FOTO

StrettoWeb

E’ in corso, al Palacalafiore di Reggio Calabria, il megashow di Enrico Brignano, l’artista romano sta facendo divertire i circa 4 mila persone presenti. L’evento è organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna. Quello che è arrivato in riva allo Stretto è un monologo mozzafiato, intervallato da sorprese, improvvisazioni e trovate sceniche, capace di trascinare tutti in un’atmosfera di puro divertimento. Con racconti e aneddoti intrisi d’ironia e da una vena sarcastica irresistibile, battute incalzanti, gag originali, Brignano sfodera tutta la sua bravura di attore comico e autentico fuoriclasse della risata.

“Ma… diamoci del tu”, spettacolo scritto con Manuela D’Angelo, la collaborazione ai testi di Alessio Parenti e le musiche originali di Andrea Perrozzi, prodotto da Vivo Concerti, apre la 38° stagione di eventi in Calabria del promoter lametino, che si annuncia ricca di eventi eccezionali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.