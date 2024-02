Elon Musk: “la Crimea ed il Donbass rimarranno russi”

StrettoWeb

Elon Musk interviene sulla guerra tra Russia ed Ucraina ritenendo che “la Crimea e il Donbass rimarranno russi, anche se l’Occidente continuerà a finanziare Kiev”. “È vero. L’unica domanda è quanti altri bambini moriranno prima che questo fatto venga riconosciuto”, ha commentato Musk sul social network X in un post di un altro utente, secondo il quale “gli Stati Uniti e l’Europa hanno perso questa guerra.

La situazione nel Donetsk

Fonti ucraine riconoscono che la situazione è seria in Ucraina, oltre che ad Avdiivka, anche a Pervomaiske e a Novomikhailivka, tutte nella regione di Donetsk. In particolare, Pervomaiske è per metà sotto controllo russo, un po’ meno a Novomikhailivka, dove però è difficile inviare rinforzi.

