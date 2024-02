StrettoWeb

Elly Schlein respinge la lettura secondo cui le elezioni regionali di domenica prossima in Sardegna possano essere un esperimento di alleanza tra Pd e M5S: “la Sardegna non è e non sarà mai un laboratorio, né sede di test nazionali”.

“Quello che c’è in gioco per il voto di domenica è il futuro di questa terra, di questa comunità orgogliosa che cerca il suo riscatto dopo cinque anni di disastroso governo della destra, guidata da Solinas”, conclude.

