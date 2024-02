Elezioni Regionali, Lucia Chessa: “Meloni, Salvini e Tajani in Sardegna? No al turismo elettorale”

StrettoWeb

“Meloni, Salvini e Tajani in Sardegna? Contestiamo la discesa di questi big nazionali che calano da Roma, non c’è motivo per cui vengano in Sardegna a fare turismo elettorale”. Queste alcune dichiarazioni, rilasciate alla trasmissione di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”, di Lucia Chessa, candidata alla presidenza della Sardegna per la lista Sardigna R-esiste.

“La prima cosa che farei è cambiare la legge elettorale per la regione che è vergognosa, votata in combutta tra centrodestra e centrosinistra. La nostra è una lista civica di sinistra”, conclude Chessa.

