Eddie Wilson: “Ryanair è a Reggio per restare, questo è solo l’inizio. In futuro nuovi voli per Parigi e Praga” | INTERVISTA

Eddie Wilson, il CEO di Ryanair, è letteralmente stregato da Reggio Calabria: ha visitato Scilla e l’ha inserita nel percorso del suo prossimo giro in barca a vela nel Mediterraneo; ha ammirato i Bronzi di Riace e proprio nella terrazza del Museo Nazionale della Magna Grecia ha presentato il nuovo hub Ryanair a Reggio Calabria illustrando la base della compagnia low-cost all’Aeroporto dello Stretto dal prossimo mese di aprile, quindi soltanto tra poche settimane. I nuovi voli saranno 8: 5 internazionali (Berlino, Barcellona, Tirana, Manchester e Marsiglia) e tre nazionali (Torino, Bologna e Venezia).

Parlando con i giornalisti Wilson ha detto che “in futuro porteremo altre rotte come Parigi, Praga e altre: quello di oggi non è un traguardo, è solo l’inizio. Siamo a Reggio per rimanere, Ryanair fa investimenti solo a lungo termine. Questa terra ha potenzialità enormi, fino a ieri non sapevo neanche che in Calabria si poteva sciare. Ci sono enormi potenzialità, bisogna lanciare il turismo e Ryanair sarà sempre più presente in Calabria come lo è già in Sardegna, Sicilia e Puglia”.

Occhiuto: "questo è solo l'inizio, l'Aeroporto di Reggio diventerà strategico per lo Stretto e la Sicilia, ci credo moltissimo"

