Ryanair a Reggio Calabria, Occhiuto: “questo sarà davvero l’Aeroporto dello Stretto, adesso facciamoci trovare pronti”

StrettoWeb

“I passeggeri della Sicilia orientale potranno imbarcarsi alla stazione di Messina, troveranno al gate dell’aeroporto le loro carte di imbarco quindi in un’ora da Messina raggiungeranno l’aeroporto di Reggio Calabria. Questo è importante perchè questo aeroporto noi dobbiamo svilupparlo attraendo questa parte di utenza che per noi è particolarmente importante”. Sono queste le parole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante la presentazione delle nuove rotte di Ryanair.

“Sono molto felice che Eddy Wilson, Ceo di Ryanair, abbia potuto visitare con me un angolo bellissimo della Calabria, che è Scilla e ha potuto verificare quando sia bella e accogliente la nostra Regione”.

“L’impegno di Ryanair con questi voli si tradurrà con almeno un milione di passeggeri in più nel 2024 e questo impone a noi calabresi di attrezzarci per bene. Nei mesi passati io ho promesso che l’Aeroporto di Reggio Calabria si sarebbe sviluppato e siamo riusciti a farlo in pochi mesi e stiamo lavorando anche per un restyling dello scalo. Abbiamo deciso di investire 200 milioni per rifare gli aeroporti, i lavori sono già partiti sia a Lamezia che a Reggio. Nei prossimi mesi avremo tanti più passeggeri ma avremo anche aeroporti più accoglienti perchè Franchini sa che per quanto mi riguarda l’aeroporto è il biglietto da visita della Calabria”, conclude Occhiuto.

Foto























/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.