Ryanair a Reggio Calabria, Occhiuto: “accordo di 3 anni, queste sono le rotte estive poi ci saranno quelle invernali”

Roberto Occhiuto è l’uomo del giorno a Reggio Calabria: incontrando i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione di Ryanair all’Aeroporto dello Stretto, il governatore regionale che ha scritto questa pagina di storia molto importante per la città ha chiarito come quello con Ryanair per Reggio sia un accordo triennale e che, ovviamente, le destinazioni non saranno fisse ma cambieranno due volte l’anno in base alle decisioni della compagnia (come già accade in tutti gli Aeroporti).

Le otto rotte annunciate oggi da Ryanair per Reggio Calabria (Berlino, Manchester, Marsiglia, Barcellona, Tirana, Torino, Venezia e Bologna) sono relative alla stagione estiva 2024 (aprile-ottobre); per l’inverno (ottobre 2024-marzo 2025) le destinazioni cambieranno e ce ne saranno altre, e così via per l’estate 2025, l’inverno successivo etc. etc. esattamente come accade in tutti gli aeroporti del mondo.

Occhiuto ha parlato molto di come l’Aeroporto di Reggio Calabria diventerà strategico per la Sicilia orientale e in modo particolare per Messina: “I passeggeri della Sicilia orientale potranno imbarcarsi alla stazione di Messina, troveranno al gate dell’aeroporto le loro carte di imbarco quindi in un’ora da Messina raggiungeranno l’aeroporto di Reggio Calabria. Questo è importante perchè questo aeroporto noi dobbiamo svilupparlo attraendo questa parte di utenza che per noi è particolarmente importante” ha detto Occhiuto che ha poi aggiunto: “È un giorno davvero importante per la Calabria. Avere un interesse così marcato da parte di Ryanair, compagnia aerea leader in Europa, è per noi motivo di grande orgoglio, ma rappresenta anche una nuova entusiasmante sfida. Ringrazio sia il Group CEO che il CEO Eddie Wilson, oggi qui a Reggio Calabria, e tutta la squadra Ryanair per la scommessa che hanno deciso di fare. Il mio governo sta raccontando ai propri partner nazionali e internazionali le straordinarie opportunità che ha la nostra Regione. Da governatore mi sento un manager della Calabria, che deve presentare al meglio il proprio ‘prodotto’ facendo emergere le sue indiscusse qualità. L’obiettivo è quello di attrarre investimenti e turisti.

Ryanair ha deciso di investire in Calabria centinaia di milioni di euro, porterà 10 nuove rotte, verranno creati tanti nuovi posti di lavoro, si svilupperanno ulteriormente i nostri tre aeroporti: Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone.

Il traffico aereo nella nostra Regione nel 2023 è stato di circa 3,3 milioni di passeggeri. Nel 2024 puntiamo a 4 milioni.

L’obiettivo è quello di avere in Calabria entro qualche anno 6 milioni di passeggeri: raddoppiando di fatto il dato del 2023. La sfida adesso è anche quella di migliorare la ricettività delle nostre strutture alberghiere. Tra qualche mese avremo un’invasione di turisti da tutta Europa e dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo già fatto importanti investimenti per questo settore, e faremo ulteriori sforzi in questa direzione. Lavoriamo per una Regione sempre più accogliente, che sappia mostrare le proprie bellezze naturalistiche, il proprio mare e la propria montagna, la storia, la tradizione e la cultura, coccolando i turisti e facendo in modo che chi visita il nostro territorio possa diventare subito dopo influencer positivo delle straordinarie esperienze vissute in Calabria”.

