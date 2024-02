Ecosistem lamezia: le pantere cedono a Monopoli

StrettoWeb

L’Ecosistem Lamezia Soccer torna sconfitta per 3-0 dal campo dell’Audace Monopoli, in quella che è stata una trasferta sfortunata per gli uomini di mister Carrozza. Nonostante una buona prestazione, le Pantere Orange non sono riuscite a trovare la via del gol e hanno dovuto lasciare il campo avversario a mani vuote.

La partita è iniziata con entrambe le squadre determinate nel tentativo di imporre il proprio gioco ma è stata l’Audace Monopoli a trovare il primo gol con Rodrigo, sfruttando al meglio una situazione d’attacco. Nonostante i tentativi di reazione da parte dell’Ecosistem Lamezia Soccer, gli Orange non sono riusciti a trovare il gol del pareggio prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa, l’Audace Monopoli ha subito raddoppiato il vantaggio con un gol di Cristofaro, mettendo ulteriormente sotto pressione gli avversari. Nonostante gli sforzi della squadra lametina, è stata ancora l’Audace Monopoli a segnare il terzo gol con Leggiero, chiudendo definitivamente la partita e portando a casa i tre punti.

Nonostante la sconfitta, l’Ecosistem Lamezia Soccer ha dimostrato di essere una squadra combattiva e determinata, che non ha mai smesso di lottare fino all’ultimo minuto. Mister Carrozza ha elogiato l’impegno e la dedizione dei suoi giocatori, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare duramente per migliorare e affrontare le sfide future con ancora più determinazione.

Ora l’Ecosistem Lamezia Soccer si prepara a tornare sul proprio campo per affrontare la prossima sfida con rinnovato spirito e determinazione, consapevole che ogni partita sarà un’opportunità per crescere e migliorare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.