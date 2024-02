Calcio, Eccellenza: la Messana perde in casa contro il Mazzarone

StrettoWeb

Sembrava una buona occasione per la Messana l’incontro casalingo con il Mazzarrone, una partita che poteva tirar dentro alla zona play out gli etnei e che avrebbe dato una nuova speranza ai messinesi, soprattutto dopo la sostituzione tecnica che rivedeva Patti in panchina. Il primo tempo dava buone sensazioni, pur ammettendo una cerca pericolosità degli ospiti, la Messana riusciva ad essere più accorta, grazie anche ad un piccolo cambio di modulo che produceva il vantaggio siglato nell’ultimo quarto della prima parte di gara.

L’inizio della ripresa sembrava offrire un vantaggio in più ai messinesi nel momento in cui il Mazzarrone si ripresentava in campo senza il faro del centrocampo, l’acciaccato ed ammonito Coria sostituito da un più mobile Kebbeh che, però, giocava in posizione nettamente più avanzata rispetto al centrocampista. Invece, proprio quella sostituzione mandava in tilt la Messana che si vedeva sistematicamente saltata dai lunghi lanci della difesa etnea verso i propri esterni avanzati.

La cronaca della partita: il primo tempo

Messana in completo biancoscudato con bordi giallorossi, Mazzarrone in completo nero con bande laterali arancioni. Prima occasione per gli ospiti al 17′ con una punizione di Tomasello che supera la barriera ma Lima è bravo ad anticipare la direzione e blocca. 18′ sugli sviluppi di corner, Coria ci tenta dai venticinque metri ma Lima blocca in tuffo. Al 20′ si vede la Messana con un colpo di testa che finisce alto su cross dalla destra di Biondo. 21′ recupero palla a centrocampo dei bianchi e Cannavo’ lancia Genovese verso l’area, l’esterno entra e cerca di sorprendere Pandolfo sul primo palo, il portiere di piede manda in angolo.33′ recuperano palla gli etnei a centrocampo con Tomasello che si porta quasi al limite dell’area e tira, palla a lato.

35′ punizione di Corso dalla trequarti destra d’attacco, stacco imperioso di Cannavò al centro dell’area e palla verso l’incrocio più lontano, Pandolfo tocca ma non trattiene e la palla finisce in rete per il vantaggio della Messana. 37′ questa volta è Corso a penetrare in area su suggerimento di Genovese, il suo tiro d’esterno è troppo angolato, palla sul fondo. 39′ replica il Mazzarrone con un pallonetto quasi casuale dal limite, Lima è costretto a toccare in angolo. 41′ Semeraro si libera al centro dell’area ma Lima interviene evitando la conclusione dell’avversario. 43′ ammonito Coria.

Sugli sviluppi di un angolo è Biondo che fa partire un tiro cross verso il primo palo, blocca Pandolfo.46′ rischia la Messana quando Lima lascia sguarnita la propria porta per fermare un’incursione solitaria, sulla ribattuta arriva un tiro verso la porta, palla fuori. 48′ ancora Lima si fa notare per spegnere le velleità degli avversari anticipando tutti con un uscita a terra. Finisce il primo tempo dopo 3 minuti di recupero con la Messana in vantaggio.

Il secondo tempo

Inizia la ripresa con un cambio nel Mazzarrone, fuori Coria dentro Kebbeh. 1′ discesa rapida di Genovese sulla sinistra, la difesa respinge, s’avventa Corso ma il suo tiro finisce sopra la traversa.4′ per la prima volta si vede il neo entrato Kebbeh che tira dal vertice, tiro masticato, para Lima. 12′ stavolta è Puglisi che tenta la fortuna dai 25 metri, palla alta. Subito dopo una bella triangolazione della Messana sulla sinistra porta Corso a tu per tu con il portiere Pandolfo, il centrocampista lo supera con un pallonetto che, però, viene respinto da Marino,sulla linea di porta, nonostante il tentativo di disturbo di Biondo.

16′ Ammonito Gargiulo.17′ pareggia il Mazzarrone con un recupero palla, un filtrante in area per il taglio di Conteh che lascia partire un diagonale rasoterra verso il palo più lontano che supera Lima in tuffo. 19′ Ammonizione per Cannavò che si stava districando in area, simulazione. 20′ recupero di palla di Genovese che entra in area ma il tiro è abbondantemente fuori. 25′ nella Messana fuori Fragapane dentro Pantano.27′ ancora un cambio per i padroni di casa, fuori Misiti dentro Barbera. 28′ rovesciata di Genovese, deviata in angolo. 29′ ribalta tutto il Mazzarrone che recupera palla sulla destra d’attacco e mette dentro un pallone che Conteh, lasciato libero, tocca e deposita in rete senza che Lima possa intervenire. 33′ un tiro d’alleggerimento di Reale supera di poco la traversa.

Ammonito Reale del Mazzarrone.35′ triplica il Mazzarrone. Battuta laterale, sempre dalla destra d’attacco, Kebbeh contende la palla sul vertice e lascia partire un tiro a volo in diagonale che supera Lima in volo. 38′ Ancora un cambio nella Messana, esce Genovese entra Rando. Nel Mazzarrone esce Tomasello entra Di Giacomo.40′ tiro dal limite di Gargiulo, para Pandolfo. 40′ Altro cambio nel Mazzarrone, esce Conteh, dentro Monreale. 42′ bella azione di Barbera che entra in area, guadagna il fondo ma il suo cross sbatte su Puglisi e finisce tra le mani di Pandolfo.

44′ occasione in contropiede per Kebbeh che, davanti a Lima, manda a lato. Ammonito Corso. Vengono concessi 6 minuti di recupero. 46′ fuori Ginagò dentro Farfaglia nella Messana. 48′ ammonito Di Giacomo. 51′ Sull’ultimo angolo della partita è Rando a colpire di testa, para Pandolfo. Alla rimessa del gioco arriva il triplice fischio che decreta la sconfitta della Messana.

Il tabellino

MESSANA-MAZZARRONE 1-3

Marcatori: 35′ Cannavò, 18 st’ e 29′ st Conteh, 35′ Kebbeh

Messana: Lima, Ginagò, Fragapane (25′ st Pantano), Gargiulo, Gusso, Ficara, Biondo, Misiti (27′ st Barbera), Cannavò, Corso, Genovese (38′ st Rando). A disposizione: Sanneh, Cali, Bonasera,, Sowe, Cafarella. All. G.Patti

Mazzarrone: Pandolfo, Campagna, Marino, Puglisi, Figini, Semeraro, Tomasello (38′ st Di Giacomo), Reale, Conteh (40′ st Monreale), Coria (1′ st Kebbeh), Bojang. A disposizione: Crisione, Pollara, Campanella. All. Lo Greco

Arbitro: Giuseppe Matranga di Palermo

Assistenti: Mario Saia ed Angelo Smiraglia di Palermo

Ammoniti: 43′ pt Coria (Ma), 17′ st Gargiulo (Me), 19′ st Cannavò (Me), Reale (Ma), 45′ st Corso (Me), 48′ st Di Giacomo.

Angoli: 7-2

Recupero: 3′ -6′

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.